數碼港主席：社會氣氛差 信心動搖暫時

林家禮表示，近兩年來政府投放逾千億元發展創科，「反映出好有決心」，他說明白外界憂慮社會氣氛變差，會令初創及外國合作伙伴的信心動搖，但認為只是暫時，香港仍朝向「國際創科中心」發展邁進。林家禮稱，「6‧12衝突時我並不在香港，但見到有人受傷好痛心」，認為絕大部分港人都是和平理性，又指現時特首釋出好大善意，「希望大家再給政府一次機會」。

第5期擴建打造金融科技大本營

今年《財政預算案》預留55億元發展數碼港第5期，預計提供約6.6萬平方米總樓面面積，容納約100間科技公司及約750間初創進駐，最快2021年向立法會財委會申請撥款，並於2021年動工。南區區議會在上月討論計劃，多名議員關注當地交通配套不足，有人稱日後如無港鐵站可直達，不排除反對擴建。林家禮昨日回應稱，「一直好希望港鐵建到這兒（數碼港），會努力溝通」，有信心日後會爭取到區議會及立法會撥款支持，「數碼港本身使用率已近飽和，擴建是為將來發展金融科技，有多些空間讓年輕人發圍，相信大家會支持」。明報記者