休班警涉非禮20年相識 事主被邀做一夜情人 男友叫應約

43歲被告黃家傑否認一項非禮及一項遊蕩罪名。案發於2018年3月8日在中環奧卑利街已婚警察宿舍。被告被裁定兩項罪名表證成立，在被告無出庭自辯下，裁判官下令將案件押後至7月9日裁決。

控方昨傳召女事主X的男友作供。他供稱，與X於2016年成為情侶，兩人每天都會互相分享生活瑣事。案發前X曾向他透露，有一名水警朋友約她吃飯，要她做其一夜情人，不過男友認為只是朋友間的戲言，便叫X應約。

稱以為朋友間戲言

他續稱，案發當天凌晨，X致電他並情緒激動地指，遭朋友性騷擾，身體及胸部被摸，稱該朋友甚至有強姦她的意圖。他憶述，X當時語氣很不開心，得悉事件後他擔心中間有誤會，曾勸X先冷靜，但X決定報警後，他也有陪同。

控方另於庭上播放被告的警誡錄影會面。被告在影片中承認，自己有為X按摩，但X表示不舒服時已停止，又稱不排除兩人有輕微身體接觸，但只是不小心，非有意識去做。

【案件編號：ESCC330/19】