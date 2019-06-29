翻水車 屯門公路大擠塞 穿插行車 司機危殆

事發於昨早6時許，涉事水缸車沿屯門公路往九龍方向行駛，至近深井村時失控向右翻側，66歲呂姓男司機頭部受傷，一度被困，消防到場將他救出送往瑪嘉烈醫院救治，至昨晚仍然危殆。有途經現場車輛的行車攝錄器拍攝到水缸車出事前在慢線及中線之間穿插，車身一度左搖右擺，繼而衝向快線失控翻側打轉，車頭嚴重損毁。

專家料缸水搖晃肇禍

香港汽車工業學會會長李耀培看過網上的「車cam」片段後稱，水缸車當時車速頗快，不停穿插，加上昨早天雨路滑，估計是煞車時打滑，水缸內的水搖晃，致車身左右兩邊重量失平衡，最終導致翻側。李建議司機駕駛水缸車或油缸車時，應盡量使用慢線，避免在行車線之間穿插。

屯門居民花3小時 方抵上環辦公室

屯門居民李小姐說，昨日早上7時50分登上巴士，平日只需5分鐘到達屯門公路轉車站，昨日卻花了1小時15分鐘，其間巴士司機亦要下車上洗手間。她說塞車時感肚痛，但擔心衛生惡劣而未有上廁所，她最終花近3小時才抵達位於上環的辦公室，幸公司未有當作遲到論。李形容昨早上班情况「勁慘情」，至下午心情仍未能平復。

住在屯門逾20年的林小姐昨早到達巴士站時，見有職員舉起指示牌稱有大塞車，車程或逾兩小時，故轉乘西鐵前往沙田上班，但西鐵站亦擠滿乘客。林原本能乘巴士直達沙田，昨日則需轉線5次到車公廟站上班，「成朝好似玩city hunt（城市定向）咁」。另有屯門居民在社交平台上稱，昨早已預留3小時乘車，最終仍因交通擠塞而錯過救護員考試。

區議員：西鐵飽和 爭取建屯荃鐵路

屯門區議員何杏梅稱，現時西鐵已飽和，屯門公路亦容易因撞車而擠塞，區議會一直爭取興建一條由屯門直達荃灣的鐵路，為居民提供多一個出市區的選擇。翻查資料，政府2012年就3條新鐵路線建議諮詢公眾，包括探討興建屯荃鐵路，建議其後因成本效益低而未被採納。