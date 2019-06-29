粉嶺祥華邨現日本腦炎 今年首宗

患者潛伏期沒外遊訪農場

63歲女患者過往健康良好，家住粉嶺祥華邨祥德樓，她自上周五發燒、嘔吐及健康轉差，周日往北區醫院急症室求醫，其後入院治療，昨情况嚴重，仍然留院。她的腦脊液樣本經檢驗後證實對日本腦炎免疫球蛋白M（IgM）抗體呈陽性反應。

初步調查顯示，患者潛伏期間沒外遊，亦沒到訪農場或接觸豬，發病前主要往返住所和粉嶺祥華街市及上水石湖墟街市，其家居接觸者是丈夫和女兒，二人至今沒病徵，正接受醫學監察。

衛生署已通知食物環境衛生署和漁農自然護理署作病媒調查、監測和控制。衛生防護中心人員會視察病人住所，找出未獲診斷個案及安排血液化驗，今午於祥華邨祥華社區會堂設健康講座，為屋邨管理公司負責人提供建議，加強防控蚊患。食環署人員今日會到患者居所兩公里範圍內展開控蚊工作、調查蚊患和捕捉三帶喙庫蚊檢驗日本腦炎病毒。

衛署籲黃昏黎明避免往郊外

日本腦炎主要病媒是三帶喙庫蚊，蚊子於稻田等大量積水地方繁殖，叮咬帶病毒的豬或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播，由受感染至發病約為4至14日。預防日本腦炎應採取防蚊措施，避免蚊叮，三帶喙庫蚊於黃昏至黎明最為活躍，應避免於這段時間前往郊外。