黃大仙現大鼠戊肝 專家料社區小爆發

衛生防護中心昨公布，新增感染者是一名有長期病患的73歲男子，居住慈樂邨，家居接觸者是其妹妹。患者一直在伊利沙伯醫院覆診，本月較早前因肝功能異常而要抽血化驗，血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，除此以外，他一直未有任何病徵。病人情况一直穩定，毋須入院。

七旬長期病者 無病徵抽血驗出

衛生防護中心的流行病學調查顯示，病人居於黃大仙區，他記不起曾接觸老鼠或其排泄物，亦沒有在住所發現老鼠，沒進食過生豬肉或豬內臟，於潛伏期內亦沒有外遊。

住所沒鼠蹤 沒吃生豬肉

港大微生物學系臨牀助理教授薛達稱，這次是繼去年黃大仙出現首宗大鼠戊型肝炎感染個案後，首次再在該區出現個案，雖然個案總數不算很多，但由於在短時間內不同地區都出現個案，「好肯定社區有小型爆發」。

薛達續說，早前已為5宗個案作基因對比測試，預計還需6至8周才有結果，目前尚未能預計過往個案有否關連，當務之急是要繼續尋找個案，也會主動為未知是何品種的戊型肝炎者做基因測試，以便盡早發現大鼠戊肝個案。他預計，由於多做了檢測，或短時間發現更多個案。

5月發現3宗 本港累計6宗

黃大仙區議員袁國強稱，2016年區內有道路工程，掘路頻繁，當時大批老鼠出現，但近年滅鼠工作充足，屋邨喉管已安裝防鼠擋，這半年來僅有零星投訴，而慈樂邨一帶鼠患亦已受控。

衛生防護中心發言人稱，根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，中心仍在調查。中心指出，一般導致人類感染的戊型肝炎病毒主要是透過糞口途徑傳播，目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑未明。

食環署回應稱，署方人員會聯同房屋署職員視察屋邨鼠患，並就防治鼠患提供專業意見及技術指導，以加強成效。此外，署方相關組別人員亦會展開聯合行動，在公眾地方加強清洗及防治鼠患工作，亦會與社區人士保持緊密聯繫。