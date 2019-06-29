課外才能出眾 校長推薦2.0未放榜先取錄

每校多兩名額 限指定課程

現行計劃下，在DSE成績公布前，受薦人可獲大學有條件取錄資格，但其DSE成績需達指定要求才獲正式取錄。小組建議的全新計劃中，每間中學可獲兩個額外名額，由校長推薦於非學術範疇才能出眾的學生，修讀大學建議的指定課程，例如設計、體育及音樂。大學可考慮校長推薦的意見、受薦人校內成績、學生學習概覽、以及比賽和活動的經驗和成就，毋須待DSE成績公布便可直接取錄。

接受學額即放棄聯招

現時DSE成績於每年7月公布，專責小組主席陳黃麗娟說，期望大學日後可於約4月公布直接取錄結果，若學生接受，即等同放棄聯招申請，亦不能改變課程選擇。

新計劃毋須考慮受薦人的DSE成績，被問到會否擔心有學生獲直接取錄後隨便應考DSE，小組成員郭永強表示不會，亦相信校長「不會推薦如此不認真讀書的人」。他又說，希望透過新計劃傳達信息，不僅學術成績才重要。

科大、教大、嶺大、浸大對小組建議表示歡迎。中大原則上支持維持入讀大學核心科目「3322」最低要求，將彈性考慮學生多元才能及背景，持續檢討收生安排。理大及港大表示會詳細研究報告內容及建議。城大稱會仔細研究諮詢文件。