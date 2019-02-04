通識科倡維持必修 專題探究變選做 棄IES考盡四級 課程檢討諮詢兩月

教局：通識助多角度思考

小組認為，有需要釐清和精簡通識科課程範圍，清晰訂明此科的重要概念和內容要求，但未有提出具體內容。為小組官方成員的教育局副秘書長康陳翠華說，小組有一定限制，不會深入處理每科的具體情况，亦不會提出刪減課程什麼內容；如要處理，需交由相關專家討論，課程發展議會亦有相關委員會跟進。

對於有意見認為通識科應改為選修科，或評分只設「及格」及「不及格」等，小組只建議改動IES為選做，以及維持通識科必修必考。教育局首席教育主任陳碧華說，通識科有助培養學生多角度思考及有世界視野等。她稱，小組認為四大核心科目應不變，故集中構思照顧學生多樣性及創造學習空間，經多次討論後覺得改動IES是可行方法；至於其他的「大手術」，歡迎公眾提意見。

「老師因IES疲於奔命」

小組指出，現時IES最少佔通識科三分之一課時及工作量。陳碧華說，有調查指老師因IES疲於奔命，若學生選擇不做IES，「有空間做自己喜愛學習的事，或讀好相關單元」。被問到自修生不需做IES，其文憑試通識科成績亦不會只限於第四級，康陳翠華說此屬技術問題，日後會與考評局商討公平評核，強調「不會賣（學生）豬仔」。

9建制議員：未改選修極失望

立法會議員梁美芬前日將反《逃犯條例》爭議歸咎於通識科。康陳翠華昨於記者會說，望集中解說諮詢文件，對於某些人就社會事件的評論，不適合在昨日的場合評論。教育局長楊潤雄昨於諮詢文件公布前回應稱，通識科原意及課程設計是好，望培養學生「明辨性」和多角度思考。局方樂意聽取社會上各人包括議員的意見，並指收到小組整體報告後，會再考慮下一步工作。

梁美芬等9名建制派立法會議員昨發公開信，表示對小組通識科的建議感極度失望。公開信指出，小組完全漠視學生及社會認為通識科應轉為選修科的強烈意見，亦沒有就課程內容作相應規管，對於考試內容、考核方式的檢討，亦沒回應社會的憂慮，促請政府正視民意，回應訴求。

另倡數學非基礎課題變選修

教育界議員葉建源認為，當局應從學理上整體審視各科「校本評核」的理念和實施，不應單獨處理某一學科。考評局認同小組提出為學生創造空間和照顧學生多樣性等建議方向，各相關委員會將就建議討論，考評局會全力配合及支援。

另外，小組建議高中數學科必修部分的「非基礎課題」改為選修，並應向學界清楚說明，學生掌握好基礎課題的概念和技能，已足以在DSE考獲最高第四級成績等（見表）。公眾諮詢9月16日完結，小組將於年底向教育局提交最終建議，若獲接納，會由課程發展議會及考評局跟進。