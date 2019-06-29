稱只准看聖經無字典 花柳全覆核押後裁決

申請人為何毓桓，沒有律師代表，親自在犯人欄內陳辭，由5名懲教署人員看管；答辯人為懲教署。

稱「生骨刺」逼轉無牀房

何毓桓表示，懲教署經常以「行政命令」、「酌情權」作辯解，質疑欠缺法律基礎及濫用權力。何指出，懲教人員要求他轉房工作是「針對留難我」，他在原本房間工作8個月並無生事，署方卻以「保安理由」強制要求他轉至另一房間工作，而他「生骨刺」有時需臥牀休息，但新房間沒有牀，故拒絕轉房，並斥署方「唔人道」。何續說，他工作8個月僅維持學徒級的工資，有別於其他囚犯數周後升為師傅級的工資。

何亦不滿懲教人員限制他看書、看電視等權利，「鍾意讀書有咩唔好」，只讓他看聖經，但箇中字眼高深，又不能查看中文字典。

何認為，懲教署因此宗司法覆核案件，不解除對他施行《監獄規則》68（b）中止與其他囚犯交往的決定，並透露至今仍被單獨囚禁。何另懷疑懲教署提交4份內部聆訊謄本造假，因聆訊由監督手寫紀錄，不可能書寫如此迅速，對話更儼如「電影對白」。

署方：不能相比常人權利

懲教署一方強調署方依法辦事，申請人指控偽造文件的投訴空泛，而他不滿被限制看書和電視，這些安排均跟從署方工作程序指引，更言在監獄生活不能如常人權利相比。

署方分配工作亦根據不同囚犯背景決定，申請人原被判囚25年，因獄中多次襲擊他人、參與非法活動等被加刑至52年1個月，故署方要求他轉至新工作房間，內有「鑲死」在地上的桌椅，以保障懲教人員安全，做法並非不合理。

【案件編號：HCAL148/18】