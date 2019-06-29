學者：自習近平上台 收緊大學規管

內媒曾傳「被摘牌」惹揣測 基金否認

早在2017年11月，首次有內媒報道李嘉誠基金會在汕頭大學內的辦公室「被摘牌」，原因是基金會拒絕校方「資金要先通過學校再到學院」的要求，其後基金會迅速否認消息，基金會又回應指，是按國家對境外慈善機構的註冊及辦公室最新規定，將國內數個辦公室合併搬至深圳。基金會強調，李嘉誠對汕大是「超越生命的承諾」，惟已惹起外界揣測李嘉誠在汕大的地位。

對於今次李澤楷被「踢出」汕大校董會傳聞，呂秉權表示，去年李嘉誠接受內媒訪問，提及「汕頭大學現時已發展成熟」時，當時或已參透今天局面。他指出，李嘉誠在內地商界打滾多年，相信無論在經濟以至學術上，亦十分清楚內地未來的「風向」。

呂秉權表示，雖然以往高校均有黨委擔任管理層，但某程度上也有一定「灰色地帶」，給予教師和學生自由，以及發展空間，其中汕大便是一例；高校更可接納境外人士擔任管理層或捐獻，或與其他地方的大學合作辦校等，然而近期這種做法卻受到擠壓。