18年來李嘉誠首缺席汕大畢業禮 《南早》：校方曾倡踢走校董李澤楷

基金會：不知悉免除校董一事

李嘉誠基金會回應本報查詢，不知悉李澤楷被免除校董會職務一事，又重申李嘉誠及李澤楷將繼續以基金會董事身分支持汕頭大學。李澤楷發言人則無評論事件。李嘉誠於去年正式退休後，同年6月出席汕大畢業禮時同時退任汕大校董會名譽主席。

基金本月中公布本科生學費全免

事實上，李嘉誠基金會剛於本月16日公布，開始在汕大推出本科生學費全額獎勵助學金計劃，首期計劃將向2019級至2022級本科生，包括四年制專業和臨牀醫學、口腔醫學等五年制專業，每年捐資額度依據2019級至2022級本科生當年的學費總額，並以每年1億元人民幣為上限。

《南華早報》的報道指，今次消息正值北京收緊全國大學意識形態，以及內地頻繁爆出對李嘉誠撤資指控之時傳出。而汕大的黨代表正採取措施改變過去數十年汕大相對自由、國際思維的環境，包括外籍教師在內的教師均被要求出席意識形態課程，學生亦不准許參與海外實習計劃。

讚李家國情懷 校長重申學生要愛國

汕大校長姜虹昨日在畢業典禮儀式上致辭時提到，因李嘉誠為代表的人士有心懷天下的家國情懷，才令汕大取得今天的成就，亦帶領潮汕的高等教育的跨越式發展；又重申學生要愛國，指「這一代喝着可樂追着美劇長大的年輕人，在國家面對強權霸凌時，能絲毫不含糊地表現出對霸權行徑的憤慨、對民族利益的捍衛」。

李嘉誠在創辦汕頭大學上出心出力，自80年代汕頭大學獲國務院批准成立後，至今捐贈逾百億元。1986年國家領導人鄧小平曾與李嘉誠會面，提及「汕頭大學要辦得更加開放一些，逐步辦成國家重點大學」，可見李嘉誠與汕大關係之密切。

年逾九十的李嘉誠除了十多年來風雨不改出席汕大畢業禮，更頻頻爆出金句（見表），近年亦不時高調支持汕大學生，包括為4名汕大女學生組成的亞洲首支橫渡大西洋划艇隊「Kung Fu Cha-Cha（功夫茶茶）」打氣，近期更經基金會推出汕大本科生學費全免計劃。

然而，隨着近年李嘉誠旗下長和系千億王國在海外加大投資、在內地出售不少資產，加上長和系世紀重組並遷冊至開曼群島，惹來內地官媒批評數落其撤資，當中最經典的是官媒新華社旗下「瞭望智庫」於數年前曾發表一篇題為「別讓李嘉誠跑了」的文章，一度引起軒然大波，更罕有迫使李嘉誠發聲明回應，指「文章的文理扭曲，語調令人不寒而慄，深感遺憾」。

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