18年來李嘉誠首缺席汕大畢業禮 《南早》：校方曾倡踢走校董李澤楷

【明報專訊】《南華早報》昨天引述消息指，本港首富、長和系創辦人李嘉誠在其一手創立及捐款逾百億元的汕頭大學的影響力「正在沒落（wane）」，李嘉誠去年在汕大畢業禮上宣布卸任校董會名譽主席，交棒予次子李澤楷，惟事隔一年，父子兩人昨日缺席汕大畢業禮，是「超人」18年來首次缺席；報道更引述消息指，校方近月曾提議將從李嘉誠手上接棒的李澤楷踢出校董會。
基金會：不知悉免除校董一事
李嘉誠基金會回應本報查詢，不知悉李澤楷被免除校董會職務一事，又重申李嘉誠及李澤楷將繼續以基金會董事身分支持汕頭大學。李澤楷發言人則無評論事件。李嘉誠於去年正式退休後，同年6月出席汕大畢業禮時同時退任汕大校董會名譽主席。
基金本月中公布本科生學費全免
事實上，李嘉誠基金會剛於本月16日公布，開始在汕大推出本科生學費全額獎勵助學金計劃，首期計劃將向2019級至2022級本科生，包括四年制專業和臨牀醫學、口腔醫學等五年制專業，每年捐資額度依據2019級至2022級本科生當年的學費總額，並以每年1億元人民幣為上限。
《南華早報》的報道指，今次消息正值北京收緊全國大學意識形態，以及內地頻繁爆出對李嘉誠撤資指控之時傳出。而汕大的黨代表正採取措施改變過去數十年汕大相對自由、國際思維的環境，包括外籍教師在內的教師均被要求出席意識形態課程，學生亦不准許參與海外實習計劃。
讚李家國情懷 校長重申學生要愛國
汕大校長姜虹昨日在畢業典禮儀式上致辭時提到，因李嘉誠為代表的人士有心懷天下的家國情懷，才令汕大取得今天的成就，亦帶領潮汕的高等教育的跨越式發展；又重申學生要愛國，指「這一代喝着可樂追着美劇長大的年輕人，在國家面對強權霸凌時，能絲毫不含糊地表現出對霸權行徑的憤慨、對民族利益的捍衛」。
李嘉誠在創辦汕頭大學上出心出力，自80年代汕頭大學獲國務院批准成立後，至今捐贈逾百億元。1986年國家領導人鄧小平曾與李嘉誠會面，提及「汕頭大學要辦得更加開放一些，逐步辦成國家重點大學」，可見李嘉誠與汕大關係之密切。
年逾九十的李嘉誠除了十多年來風雨不改出席汕大畢業禮，更頻頻爆出金句（見表），近年亦不時高調支持汕大學生，包括為4名汕大女學生組成的亞洲首支橫渡大西洋划艇隊「Kung Fu Cha-Cha（功夫茶茶）」打氣，近期更經基金會推出汕大本科生學費全免計劃。
然而，隨着近年李嘉誠旗下長和系千億王國在海外加大投資、在內地出售不少資產，加上長和系世紀重組並遷冊至開曼群島，惹來內地官媒批評數落其撤資，當中最經典的是官媒新華社旗下「瞭望智庫」於數年前曾發表一篇題為「別讓李嘉誠跑了」的文章，一度引起軒然大波，更罕有迫使李嘉誠發聲明回應，指「文章的文理扭曲，語調令人不寒而慄，深感遺憾」。
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