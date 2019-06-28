反修例廣告登各地報章 美法日9地今出街

Freedom HONG KONG邀請網民「用自己方法」影低報紙，標注「#FreedomHK」，將反修例嘅關注傳開。參與登報過程嘅居德港人「石賈墨」喺facebook上載 《南德意志報》政治版嘅全版廣告同公開信，形容係「創造歷史」，佢話廣告右下角有個字「ViSdP」，即係「出版物法規負責人」，佢原本想用「一班關心香港嘅香港人」身分，但由於要負法律責任，最終決定用自己真名，但認為「Credit係要畀晒每一個人」。

網傳韓國頭版廣告位被搶

不過，噚晚有網民喺網上討論區「連登」貼文，聲稱韓國《中央日報》本來今日喺頭版登廣告，最後關頭畀一個品牌飲品用「天價」搶走廣告位。Emily唔知呢個消息真偽，今日都要睇吓嗰個頭版係咩先。另外，有反修例嘅港人噚日趁G20峰會前夕喺大阪鬧市集會，舉起「Save Hong Kong（拯救香港）」等標語，爭取國際社會關注。