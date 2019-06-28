泛民批「聽令中聯辦」 麗芸反駁被叫停 Ann姐喝李慧琼：唔好叫我個名

葉建源發言時，形容市民不再信任議會，因為議會未能做到有效平衡，議會喺建制派全力配合下，令不受市民歡迎嘅施政都可通過，中聯辦一聲令下建制派就會全部歸位。

Ann姐聞言起身反駁，問對方「咩中環西環一聲令下，你聽過咩？」，話如果自己唔回應，就即係承認葉嘅講法。Starry見狀就嘗試叫停Ann姐，但Ann姐指住Starry鬧，結果被熄咪，Starry話議員如果要回應其他議員嘅說話內容，可以按掣要求發言。

葉建源之後繼續發言，正行出會議廳嘅Ann姐再次按捺不住，高聲反問葉：「市民幾時有睇到（中聯辦下令）呀？喺邊度睇到呀？你講！」Starry再次要求Ann姐保持肅靜，工聯會麥美娟亦行埋去Ann姐隔籬，用手捉住Ann姐勸交，詎料Ann姐一手撥開，並高聲話：「嗱你唔好郁我！」最終Ann姐離場後，會議先繼續。