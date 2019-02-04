珠寶展偷260萬元貨 內地男女認罪

案中兩名被告均來自內地，首被告范麗萍（46歲）承認3項盜竊罪，次被告張曉奇（48歲）承認一項處理贓物罪。

首被告求情稱，她育有兩名女兒，自丈夫去世後收入大減，望獲輕判；次被告表示，父親中風後家人只靠內地社保維生。

案情指出，兩名被告去年6月21日早上抵港，前往灣仔會展參加「香港珠寶首飾展覽會」。首被告在一間泰國珠寶商攤位瀏覽，並叫職員拿出一顆價值15萬美元的紅寶石觀看，然後把預先準備的假寶石偷龍轉鳳，偷去真寶石後離去。

該攤位另一職員翌日發現真寶石被偷，隨即報警，警方觀看閉路電視再發現首被告偷去其他飾物。

117萬紅寶石未尋回

同年6月23日，首被告嘗試再進入展覽會場時，被保安截停及移交警方。次被告則同日打算離港時被捕。警方在次被告行李搜出一對耳環、6條頸鏈、6枚吊墜及4隻戒指，總值逾143萬元。兩人最終被捕，首被告在警誡下招認犯案，惟涉案價值15萬美元（約117萬港元）的紅寶石尚未尋回。

【案件編號：DCCC934/18】