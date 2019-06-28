空氣污染物減 電廠粒子反增 學者：燃煤淘汰需時

水上運輸跌幅較顯著

環保署昨公布，2017年本港幾種主要污染物排放量均告下跌，當中以水上運輸排放跌幅較顯著，例如可損害心肺的可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子，分別較2016年減少16.4%及14.2%；不過，公用發電排放量錄得連續兩年上升（見圖），當中可吸入懸浮粒子於2017年排放630公噸，較2015年上升8.6%，同期微細懸浮粒子亦上升6.7%。由於公用發電是主要的排放源之一，故排放量上升，抵消了整體排放量下降。

4年後始有新機組 料空氣續受影響

城大能源與環境政策研究中心總監鍾兆偉表示，兩電需時淘汰燃煤機組，過去幾年排放表現仍受燃煤發電影響，而未來幾年兩電正興建燃氣新機組，亦難大增燃氣比例，中電最快到2023年才會有新機組落成，料未來幾年本港空氣質素仍受燃煤發電排放影響，而增加燃氣發電比例，預料電費會上升。他又稱，近年國際天然氣市場急速變化，氣價與油價脫鈎，本港長遠增加燃氣發電，電費未必持續攀升。

道路VOC續不變 環團批減排力弱

健康空氣行動高級社區關係經理龍子維指出，昨日公布的排放清單中，道路運輸排放的揮發性有機化合物（VOC）連續3年不變（2015至2017），反映政府這方面的減排力度不足。他稱電單車是本地車輛排放VOC的主要源頭，政府應加大力度針對該車種減排。資料顯示，全港約有5萬部電單車，佔車總數約7%，但排放的VOC量佔整體車輛排放的65%。

中電解釋，2017年使用的環保煤，產生的懸浮粒子排放量輕微較高，但二氧化硫排放量相對較低，整體符合質量及法例要求。發言人稱，政府已提出在2020年起增加天然氣發電比例，減低碳排放及應對氣候變化，有關排放量會進一步減低。

港燈發言人表示，港燈2017年的可吸懸浮粒子量按年減3%，而港燈在正興建的3台新機組分別於2020、2022及2023年落成，取代5台燃煤機組和一台老化的燃氣機組，有助減少排放。

珠三角污染改善 臭氧濃度仍高企

另外，粵港澳珠江三角洲區域空氣監測網絡昨發布2018年監測報告，錄得幾種主要污染物持續改善，惟影響能見度的臭氧濃度年均值（每立方米58微克）仍高企，與2017、2011年一樣，為2006年有紀錄以來最高，反映區內的光化學污染尚待改善。