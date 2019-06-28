休班警涉非禮相識20年女會計 事主無報警因「驚到腳軟」

被告離婚仍住已婚警察宿舍

43歲被告黃家傑否認一項非禮和一項遊蕩罪名。任職會計的女事主X（45歲）供稱，與被告在1998年修讀某課程時已認識，2018年3月8日案發當日是兩人首次單獨見面。X稱，當晚被告本邀請他到餐廳吃飯，其後詢問她會否到家中一坐，X因認識被告多年，對他沒戒心，故答應邀請。她知悉被告已離婚，曾問他為何仍住在已婚警察宿舍，被告答「唔好講啦，如果畀人知會內部處分」。

X坐在沙發時，被告坐在她左邊，其間將手分別放在她的臀部，和搭在她肩膀上，她都一一推開，被告稱「唔搞你啦，係搞一早搞咗」。X聽後稍放下戒心，但被告又兩度將手放在其大腿上，X再撥開後生氣的說「眼看手勿動」。

及後被告藉辭替X按摩，突環抱她的腰及將手放在她胸部上，X掙扎了一會兒被告才放手。X亦隨即穿鞋離開，被告曾向她道歉並說要送她離開，X拒絕，但X發現被告一直尾隨她，便不斷加快步伐，及後躲到商場女廁。

辯方盤問時質疑，為何被告在WhatsApp對話表示要和她做「一晚情人」時，她無正面推卻，只叫被告「咪玩」；X解釋稱，認識被告多年一直覺得他「神神化化」，認為他只是開玩笑。辯方又質疑X當時為何沒報警求助或大叫，X稱當時「驚到腳軟」，而她相信大叫沒有用，她當時身處警察宿舍，「佢（被告）都係警察啦，咪又係做啲咁嘅嘢」。案件今續。

【案件編號：ESCC330/19】