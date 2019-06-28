5噸高價冰鮮魚走私內地 先合法入口 多為東星斑 8男被捕

海關有組織罪案調查科特別調查課監督溫慶全說，集團利用一條龍走私模式，先由菲律賓及印尼空運冰鮮魚到港，貨車到機場收貨後，將魚運到沙頭角街市轉交4輛運魚車，運魚車再將冰鮮魚運到岸邊，交由8艘快艇走私到內地，行動檢獲的冰鮮魚主要是東星斑。海關在行動中拘捕8名年齡介乎36至54歲男子，並扣查6輛貨車及8艘快艇。

一條龍模式走私 3小時交收

溫慶全形容，走私集團分工細密，每個環節均有特定的人負責，由收貨到將貨物送到走私快艇僅需2至3小時，務求盡快將貨物運到買家手上；由於深圳鹽田港鄰近沙頭角，海關相信買家在鹽田港接貨。集團至今運作約一個月，一星期約有2至3次走私冰鮮魚活動。海關經調查後相信，被捕8名男子均為集團骨幹成員，他們全部正保釋候查，案件仍在調查。溫續說，海關將加派人手在口岸邊境打擊走私活動。

海關扣6車8艇 搜5公司

前日早上11時許，海關人員在沙頭角岸邊發現有3輛貨車駛至，同時有一艘快艇駛到現場，岸上3名男子立即將車上的冰鮮魚搬到快艇，未幾再有3輛貨車駛到現場，懷疑正在過貨，關員隨即採取拘捕行動。海關其後搜查5間分別位於沙頭角、旺角及九龍灣的懷疑涉案公司，檢走一批懷疑與案有關的文件協助調查。