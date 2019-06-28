智能手機九成滲透 長者比率急升

政府統計處去年6至9月期間，調查市民的資訊科技使用情况和普及程度，發現本港92.3%住戶家中有接駁互聯網，當中99.1%住戶以智能手機接駁，81.4%住戶以個人電腦接駁。使用互聯網人數持續增長，10歲或以上曾使用互聯網者比率達90.5%，比2016年同類型調查高3個百分點，當中長者使用比率增長尤其顯著，由44%升至56.3%，上升逾12個百分點。

去年全港580萬名10歲或以上者擁有智能手機，比2016年多34萬人，滲透率由85.8%升至89.8%，增長4個百分點。有關增長同樣在長者中特別明顯，兩年前每5名長者僅2人擁有智能手機（42.9%），去年則約有3人（57.2%）。

36%港人曾網購 升8百分點

報告亦指出，網上購物漸趨流行，去年35.8%人曾經網購，較2016年上升8個百分點，當中76.2%人會網購日用品和衣物，47.3%人在網上安排旅遊，網購開支總額中位數達4000元。