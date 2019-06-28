大灣區機械人擂台賽 佛山中學場場「秒殺」

學生包辦設計操作 另有無人機賽障礙賽

亞洲機器人聯盟慈善基金昨於香港科學園舉辦首屆「粵港澳大灣區機械人公開賽」，賽事分5項目，包括機械人擂台賽、無人機趣味賽、避障巡線機械人競賽及「VEX機械人世界錦標賽」的熱身賽：VEX EDR工程挑戰賽及VEX IQ機械人競賽。

比賽有130間大灣區中小學校及機構的學生參與，包括30間本地學校及機構，機械人的設計、組裝及操作，全由學生包辦。香港青年機械創造協會的學生亦有組隊參加VEX IQ機械人競賽，小隊有4名10至13歲學生，部分曾出戰美國「VEX機械人世錦賽」，他們花了兩個月設計及練習操控機械人，最終奪得該項賽事冠軍。

主辦方：港生不局限 內地目標為本

機械人公開賽發言人曾慶龍表示，大灣區其他城市位於本港周邊，其發展將帶來機遇，今次首辦比賽期望可促進各方交流，讓學生可動手製作機械人及展示能力。

比賽共設30個獎項，包括冠、亞、季軍及專項獎，內地隊伍獲得15個獎，香港有12個獎。曾慶龍表示，粵港澳三地學生各有所長，香港學生想法不局限，設計上較多元化，內地學生則「目標為本」，以勝出比賽、取得高分為目標。他認為，內地學生能力較參差，相信與不同城市投入STEM教育的資源有關，廣州與香港的程度較接近，因為教育上的交流較多。

明報記者 林穎茵