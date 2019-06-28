查手機上訴案 官問如何防民眾恐慌 警：勿因怕濫權限制需要

民陣：應採較高準則 防濫權

本案上訴人為警務處長，答辯人是岑永根及民陣4名成員。代表其中一名民陣成員的資深大律師麥高義表示，若非被捕者同意，根據《警隊條例》50（7），警員須獲法庭手令才可查閱手機內容；若警方實行有困難，當刻急需在沒手令下即時查閱被捕者手機，才可以利用《警隊條例》50（6）賦予的權力搜證。

麥高義指出，沒有手令下查閱手機亦有條件限制，包括只能在必須的情况下即時查閱手機；合理懷疑手機內容直接或即時與拘捕控罪有關；警員應立刻向被捕者提供搜索手機檔案的清單；被捕者有權向裁判法院申請取回手機；若被捕者最終未遭起訴，警方應刪除或歸還所有手機檔案備份。麥高義認為，若警方需要即時查閱手機內容，應以較高準則判斷手機資料是否與罪行有關，防止警方濫權。

警：非直接證據或助定調查方向

代表警方的資深大律師莫樹聯稱，無手令下查看手機不應只限於緊急情况，警員經常有需要即時查看被捕者手機，以確保完整保存證據及跟進調查，故應賦予警察適當的調查權力，以免影響日常工作進展；又認為不能只調查直接或即時與拘捕控罪的手機資料，因某些非直接有關的證據，或能協助警方決定調查方向。

法官反問，如何防止警察濫權或造成民眾恐慌。莫樹聯認為，不能因擔心警方可能在部分案件濫權，便限制警方日常工作時查看被捕者手機的需要。

【案件編號：CACV270/17】