海外醫科生缺實習機會 回港執業無門

現於馬來西亞讀醫的35歲楊震宇，自小想當醫生，但高級程度會考成績未如理想，無法讀醫，轉讀護理系，並當了6年護士。31歲陳雪怡本亦是護士，見同事轉讀醫讓她萌生讀醫念頭，結束4年護士生涯。兩人於2015年9月在馬來西亞入讀由愛爾蘭皇家外科醫學院和都柏林大學學院合辦的5年檳城醫學院課程，皆盼明年畢業後能回港執業。

陳雪怡指出，外地醫療機構收非本地醫科生實習機會愈來愈少，檳城醫學院數百名國際生中僅數人能到愛爾蘭實習。楊震宇稱，沒歐盟護照的醫科生，輪候實習順序「排到底」，「現時有400多人在輪候名單上，排在底部的醫科生幾乎不會有實習機會」。

花5年光陰200萬積蓄 護士欲從醫憂夢碎

「當年知道要先經過一年實習，但沒想過找實習這麼難。」楊震宇說，5年學費花了200萬港元積蓄，若來年畢業後無法獲實習就只能回港當護士，無奈浪費5年光陰和金錢。

外地培訓醫生在港註冊須通過執業資格試和實習，而考執業試設門檻。據《醫生註冊條例》第7A條，須完成不少於5年合資格醫學訓練，並是認可醫學資格持有人；具良好品格；並有醫務委員會批准的駐院實習期。

組織倡准先考執業試後本地實習

社區協會組織幹事彭鴻昌指出，英、美、澳、加近年均減少非當地醫科生實習機會，令部分赴當地讀醫港人無法取得當地正式醫生資格。他建議修訂《醫生註冊條例》第7A條，取消外地培訓香港醫科生回港考執業試要先實習的規定，讓港人在外地畢業後可直接來港考執業試，先確保學生專業水平，再於香港醫院實習後註冊。他估計修例可為公立醫院每年增加約20名醫生，他會就修訂收集意見。他指若兩間醫學院願為海外醫科畢業生提供實習機會，亦可解決問題，但相信涉複雜安排。

醫委：實習涉資源問題 如應否本地生優先

醫學會副會長、醫委會委員林哲玄認為，彭鴻昌的建議面對許多問題，未完成實習醫科生即未完成醫學訓練，質疑香港有否責任為外地醫科生提供實習培訓，而有關責任應由醫管局、醫委會，還是哪些機構承擔仍需討論。他又認為提供實習機會涉資源問題，包括是否應讓本地醫學院畢業生優先獲實習機會、應如何篩選學生實習等。

林哲玄亦指若醫科生在學時有不良行為紀錄如作弊、非禮等，本地兩間醫學院會通報醫委會考慮是否發執照，他質疑有否機制讓全球學校通報當地醫科生非刑事但不良行為紀錄，確保來港醫科生合標準；亦擔心未有機制了解有關醫科生在外地未獲實習原因。