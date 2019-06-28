港首現耳念珠菌個案 48歲男患者曾赴瑞士

無感染徵狀 驗出樣本有抗生素可醫

瑪嘉烈醫院一名48歲男病人5月19日因肺栓塞入院，6月中抽取氣管內膜分泌樣本檢測後，在6月24日確定帶有耳念珠菌，但無感染徵狀。他曾到有耳念珠菌病例的瑞士旅行，並先後入住瑪嘉烈深切治療部和內科及老人科病房，現正於傳染病中心接受隔離治療。

瑪嘉烈醫院表示，已對病人的緊密接觸者展開追蹤篩查，亦會徹底清潔及消毒相關病房、加強員工及病人手部衛生等，會繼續緊密監察該病人情况。

醫管局總感染控制主任賴偉文指出，在恒常抽驗呼吸道樣本期間，在該男病人的樣本中發現耳念珠菌，但因其無出現感染徵狀，故現無特別針對治療。他說，尚未確認耳念珠菌的來源，醫院或瑞士都有可能。他指是次被驗出的耳念珠菌非100%抗藥性，有抗生素可治療。惟他指耳念珠菌會依附在桌面、儀器等物件表面，擔心醫院容易爆發耳念珠菌，故驗出後相當緊張，醫管局已即時採取相應措施。

可依附皮膚口腔一年 死亡率三分一

賴指耳念珠菌會依附在皮膚或留在口腔數月至一年時間，並有可能循入侵性導管或傷口進入病人體內，導致感染，如不幸由靜脈進入血液內，更可能會出現敗血病等病徵，死亡率達三分之一。他表示，長期病患、免疫力較差、需要插入侵性導管等病人感染風險較高。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，耳念珠菌早約10年前在一名日本病人耳道樣本檢測到，因而得名，近幾年在歐美地方較流行，但非無藥可醫，部分耳念珠菌有兩三種藥物可有效治療，但若個別病人曾使用多輪抗生素，就容易滋生多重抗藥性的耳念珠菌，較為棘手。他指一般住院者毋須過分擔心，因念珠菌入侵性相對較低，對健康者的影響更是微乎其微。

何指發現耳念珠菌為預期之內，指香港近年改用蛋白質譜分析儀鑑定，配合最新念珠菌資料庫，是次驗出耳念珠菌反映新技術有效。

據衛生署衛生防護中心，念珠菌是廣泛存在自然環境的真菌，常見於口腔、消化道、皮膚及女性陰道。耳念珠菌的抗藥性一般比其他念珠菌較高，故對治療方案構成限制及影響成效。發言人續指，自2016年起，耳念珠菌在歐美及其他區域流行，會密切留意耳念珠菌在海外和本地的情况，以加強監測。