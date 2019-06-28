沙中線紅磡站修補料1年內完成 局部通車數方案交政府拍板

修補鋼筋鑿走層板「蜂巢」

港鐵今年4月完成紅磡站鋼筋超聲波檢測，結果顯示不合格率約20%。運輸及房屋局和港鐵昨表示，港鐵已就相關核實工作向政府提交報告擬稿，最終報告將於7月中提交紅磡站調查委員會。港鐵消息人士表示，報告建議在紅磡站「修補」，除了要修補鋼筋接駁問題，月台層板的「蜂巢」亦要鑿走及重新落石屎，預計可在1年內完成。

有份審核該報告的港大土木工程學系教授關國雄表示，安全系數高於1代表沒有即時危險，而本港的建築守則要求月台安全系數標準為1.4至1.6，紅磡站擴建月台原本設計的安全系數較標準高，但部分位置較標準不是高出很多，計及鋼筋未接駁好等缺陷後，安全系數低於標準，故要修補，可採用的方法包括「鑽窿種鐵」加裝鋼筋，及加裝工字鐵等，但由於現場難以使用大型機器，需人手修補，估計需時6個月以上。

田：立會不撥款 港鐵需自行承擔費用

但實政圓桌立法會議員田北辰表示，據他了解，修補工程預計需6至9個月，東西走廊及南北走廊均有位置需修補，估計紅磡站要明年底才能啟用。他又說，立法會一定不會再批撥款修補，港鐵要自行承擔費用，估計港鐵會向承建商禮頓追討。

按原計劃，沙中線大圍至紅磡今年中通車，但因工程問題，至今未有通車時間表。據了解，港鐵已就沙中線大圍至紅磡段局部通車向政府提交多個方案。去年底有消息稱，沙中線可先開通大圍至鑽石山段，港鐵消息人士昨表示，技術上可局部通車到啟德站，但或影響服務班次，而若要開通啟德至土瓜灣段，班次會更疏落，港鐵已將多個局部通車方案，連同其利弊交予政府，有待當局「拍板」選出最終方案。

通車至啟德 或影響班次

運房局稱，需考慮局部啟用鐵路路段的技術可行性、鐵路系統的運載力、信號系統的改動等因素，現階段未有任何決定。

田北辰說，啟德站近年有多個樓盤入伙，是交通接駁「重災區」，故他最近與歐陽伯權等人溝通，正游說港鐵今年內安排沙中線局部通車至啟德站，認為不會有技術問題，港鐵對此反應正面。他又說，希望港鐵加快沙中線過海段工程，令整條沙中線可在2021年底通車。

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