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新聞處發信公營機構 「維護特首尊嚴最重要」

【明報專訊】本報接獲消息，指政府新聞處副處長斐博歷本周二向多個公營機構發出電郵，期望各機構就近日《逃犯條例》爭議協助政府向外界解說，其中更提到「維護特首的尊嚴最為重要」。有公營機構員工質疑今次電郵的立場鮮明，措辭強硬，質疑此舉是施壓，迫使公營機構為政府護航。

被質疑施壓 處方：沒要求同意

政府新聞處回覆稱，有關電郵與以往發出電郵性質一樣，旨在向各機構闡述政府立場，處方沒有要求有關機構推廣或同意電郵的內容，該電郵只是處方和持份者的定期溝通，解釋本港在政策和議題上的情况。

據了解，該英文電郵由斐博歷向多間需接觸海外及推廣本港的公營機構發出，包括機管局、生產力促進局、旅發局、貿發局等。電郵提到，期望各機構協助政府就近日《逃犯條例》爭議向外界解說，以維持本港和平及理性的社會氣氛，並闡述政府就示威者針對《逃犯條例》風波採取「野貓式」抗議的立場，稱市民可自由及和平方式表達意見，但政府不能支持以暴力、破壞財產或影響公共及政府服務正常運作的方式表達意見。

該電郵並附以多項「迫切需要」觀點作陳述，當中強調政府有責任維護法治，任何要求特首作出破壞法治的決定都是不可接受，重申政府會以中立、公平、公正方式處理6月12日反修訂《逃犯條例》衝突；又提到特首作為本港領導人，維護其尊嚴最為重要，以避免嚴重損害特區政府的管治。電郵並強調政府「大力支持警方依法辦事」，並譴責包括6月21日圍堵警察總部在內的任何損害及挑戰警方尊嚴的行為；又稱今次《逃犯條例》爭議已引起大量傳媒報道，無可置疑已影響本港的國際聲譽及地位，稱政府會努力重建國際社會對本港的信心，以重振香港。

財政司長陳茂波昨日出席活動後表示，明白事件對本港的國際形象有所打擊，政府往後會主動提升國際形象，與國際社會有更緊密聯繫，重建國際社會對香港金融中心地位的認識和了解，但不會在G20峰會提及本港國際形象，因「與主題不符」。外電有報道指，有資金因修例而撤離本港，陳茂波表示總體見不到有資金明顯流出，加上半年結、派息需要等季節性因素，港元匯率近期有所轉強。

（反修例風暴）

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