張建宗：政府明白要謙卑學習 泛民批無官員問責

動議休會的張華峰稱，社會持續撕裂，期望建制派和民主派提出建議，令政府能更有效施政。他說修例在社會引起爭議，令社會不同群體「水火不容」，但認為政府已認錯，並誠心爭取民眾諒解，「人誰無過」，希望民怨平息。

楊岳橋稱建制誤導中央

公民黨黨魁楊岳橋稱建制派誤導中央，指修例有民意支持，一定順利通過，他點名指民建聯由當初力推修例，至特首林鄭月娥道歉後，則改稱一早已向林太反映民意，質疑民建聯的說法是說給市民聽，還是說給現時正追究修例責任的中央官員聽。他批評建制派和政府當初以台灣殺人案為由「正義上身」，現時卻「（把修例）初心掃落地氈底」。

張建宗開場發言時重申，政府現已完全停止修例工作，現屆立法會會期明年7月便結束，條例草案屆時會自動失效，政府亦會接受現實。他指連串事件和種種示威抗爭，令社會付出很大代價，不單警方和示威者的關係變得緊張，社會氣氛亦變得更凝重和充滿猜疑。

他表示，修例事件令政府明白除了要專業穩妥地制訂政策措施，更要努力、虛心、謙卑學習，聆聽和了解市民想法和感受，並更好地平衡社會各方意見。他說政府在未來日子會積極採取措施，以期盡快恢復社會秩序，穩定營商環境，讓市民回復正常生活。

（反修例風暴）