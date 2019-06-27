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醫護：向警崗求助曾被拒 撤走「不痛不癢」

【明報專訊】伊利沙伯醫院和仁濟醫院急症室警崗真空，有前線警員指現時到醫院工作遇到重重阻礙，認同管理層將警員撤離警崗的安排，認為是正視前線警員工作的問題。另一邊廂，有醫護人員質疑醫院警崗的作用，舉例指院內曾發生暴力事件，向警崗求助卻被拒；有醫生更形容無警崗對醫護人員「不痛不癢」。

前線警員認同撤走 指管理層「正視問題」

有前線警員向本報指出，醫院警崗由該醫院所屬警區派出軍裝巡邏小隊警員輪流駐守，方便市民報警求助，或有醫生發現懷有刀傷、槍傷等可疑傷者時可向警崗報案，警崗會通知警方相關單位跟進。如醫院內發生糾紛、病人打醫護等個案，亦需由警崗跟進。有前線警員指，現時到醫院工作遇到重重阻礙，有同事昨日到醫院欲找一宗交通意外的傷者協助調查時，遭醫生拒絕提供資料，認同管理層有關的警崗安排是「肯正視問題」。

護士：威脅醫護道歉 行為「小學雞」

有伊利沙伯醫院護士認為，警方撤走警崗警員是威脅要醫護道歉，行為「小學雞」，如果市民急需服務，打999會耽誤時間。但該護士指急症室有保安駐守，相信對整體運作影響不大。

一名伊利沙伯醫院骨科醫生認為，醫警雙方應保持中立，在各自的崗位內做好自己本分，醫護界亦毋須道歉。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文指，醫院同事會質疑急症室警崗的存在意義，舉例說，九龍西聯網病房曾有病人傷害護士、保安和其他病人，醫院職員遂要求急症室警崗當值警員協助制服病人，警員指與他無關而拒絕，讓醫護致電「999」求助，最後該病人的親屬被打傷致骨裂，保安亦受傷要縫針。

有急症室醫生則指出，若沒有了警崗，市民「冇得就咁行過去對面（報警）」，要去警署或致電999，但對醫護而言「不痛不癢」。他憶述，曾有病人不受控襲擊他人，站崗警員看見亦不幫忙，靠多名醫護自行制止病人，「（應對）黑社會大佬咪又係（醫護）自己出去講數，大佬們尊重醫生多過警察啦。如果取消警崗，警察應擔心前線警員少了一個休息的地方」。

（反修例風暴）

相關字詞﹕警方 醫生 急症室

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