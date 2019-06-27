兩醫院警崗撤長駐 改周邊巡邏 減與醫護摩擦 鄺俊宇斥「幼稚報復式行為」

伊利沙伯醫院和仁濟醫院急症室警崗昨日開始無人駐守，並貼上「如需緊急協助，請致電999」字眼。消息指安排與近日兩間醫院駐守的警察及醫護摩擦激烈有關。警方解釋是臨時措施，將兩院警務人員調派至醫院周邊巡邏。醫管局表示，已向警隊表達關注。有議員指醫院警崗是獲立法會撥款的公共服務，為有需要病人及家屬提供協助，批評警方做法不可接受。

警被護士呼「黑警」「狗」

金鐘6．12衝突後，有傷者在醫院內被捕，醫學界、衛生服務界及法律界82名特首選委早前發表聯合聲明，促警方勿在醫院阻礙救援及非法蒐證。警察隊員佐級協會主席林志偉周二代表協會發嚴正聲明，抗議有關言論全無事實根據及不負責任，更言「如果醫護人員繼續認為警務人員是阻礙他們工作的，懇請醫管局撤銷所有醫院警崗服務」。

發聲明不足一天，伊利沙伯醫院原本有警員駐守的警崗，昨午關上大門，門外貼上「如需緊急協助，請致電999，如非緊急，可聯絡油麻地警署」的告示。兩名軍裝警員其後更換警崗門外的告示，新告示加了「人員正外出巡邏」一句。記者在醫院觀察到有警員不時返回警崗，惟逗留數分鐘後就鎖門離開。仁濟醫院情况相若，下午仍有一名女警在警崗駐守，至約7時有一名男警攜同兩張與伊院類同的告示貼在警崗外，之後兩名警員一起離開。

據悉，約一周前，有警員押解疑犯到仁濟醫院急症室洗傷口時，警被拒門外，並被護士稱呼「黑警」，當警員帶疑犯離開時，更聽到護士在他背後稱「隻狗終於走咗」。消息指，警方管理層有見伊利沙伯及仁濟醫院的警察及醫護人員摩擦特別激烈，為減少不必要摩擦，決定不派人長駐，改為在周邊巡邏，有事才返警崗。據悉，有前線警員昨午接獲上級通知有關安排。

警稱臨時措施 醫局關注

立法會議員郭家麒表示，警崗是有向立法會申請撥款的公共服務，為有需要病人及家屬提供協助，批評警方做法與民為敵和不可接受，「我們何時容許警方發脾氣發晦氣，喜歡才做，不喜歡就不做？你有支薪的！」立法會議員鄺俊宇對事件表示憤怒，要求警方立即停止「幼稚的報復式行為」，事件亦令人擔心警隊管理層的情緒智商太低。香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文表示，若急症室警崗撤走，未來有需要時會轉致電999報警，相信不會對運作有大影響。警方昨日回覆指，原在伊利沙伯及仁濟醫院警崗駐守的警務人員會調派至醫院周邊範圍巡邏，會定時返回警崗為有需要人士提供服務。若兩院需緊急協助，可致電999熱線或當區警署。有關安排是臨時措施。醫管局則稱，伊利沙伯及仁濟醫院昨分別在中午及傍晚收到警方通知有關警崗服務的安排，已向警隊表達關注。

明報記者

（反修例風暴）