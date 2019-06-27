批梁美芬奴才 郭榮鏗首被逐 梁大叫「我係中國人」 象哥調停

事緣Dennis以「奴才」指斥梁美芬同建制派，Priscilla隨即提出規程問題，質疑「奴隸」兩字具冒犯性。

郭：諗唔到更好嘅詞語形容

Dennis話自己批評對方係「奴才」，但表明唔會收番，結果梁君彥暫停會議聽聲帶，之後裁定言論冒犯同侮辱，要求Dennis收回言論，否則趕佢離場。Dennis堅持唔收回，又引用名言話有啲人正因為不懂說不，所以先會做奴隸，表明「唔會收回、唔會撤回、唔會暫緩，亦都唔會喺呢個會期之後自己失效」，「用奴才去形容呢班人絕對係便宜咗佢哋」。Dennis由2012年做議員至今，今次係首次被逐離場。

梁：被逐符社會期望

Dennis被逐後向傳媒形容，建制派心知修例為香港帶來壞影響，但喺中聯辦指使下仍支持，罔顧港人利益，佢諗唔到比奴才或奴隸更好嘅詞語形容。而佢見傳媒時，Priscilla亦企喺附近影住Dennis，Priscilla話尊重不同政見，但議員唔應該人身攻擊，對Dennis言論感到遺憾，希望文明議政，形容對方被趕出會議廳係符合社會期望。