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港聞
2019年6月27日星期四
港聞二
喚G20關注集會後 千人再圍警總 噴漆撬字擲蛋 警拉閘按兵不動
千人赴19領館請願 促向習施壓
「匿名者」披露600警資料 網罪科調查
兩醫院警崗撤長駐 改周邊巡邏 減與醫護摩擦 鄺俊宇斥「幼稚報復式行為」
醫護：向警崗求助曾被拒 撤走「不痛不癢」
張建宗：政府明白要謙卑學習 泛民批無官員問責
新聞處發信公營機構 「維護特首尊嚴最重要」
拒覆核「叫耶穌落嚟」 官：申請超恰當範圍
監警研首設特別委會查6．12衝突 消息：事件比佔中嚴重 前委員：法例未賦調查權
民主黨議員受害人身分投訴警方
彭定康籲林鄭言明修例已死 獨立查衝突
泛民原提廢例 張華峰突提休會 軍用碼頭撥地或自動生效
先訂後審 屆時限即生效
推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺被捕
李家超：用盡方法緝黃台仰李東昇
絕迹10年 瀕危蘇眉再現 環團水底調查 3珊瑚魚種港首見
前「豪宅大王」秦錦釗走私洗錢罪脫
公營樓瑕疵5年439宗
自幼寄人籬下被強姦 重返生母懷抱幫家計 坎坷17歲女運毒囚17年半 官：法外施仁
吊臂車花園道撞兩車撼大廈
建築署盼地盤無紙化 多用機械人
村屋免差餉地租覆核駁回
高鐵站旁用地停車休憩兩用
尊子漫畫
批梁美芬奴才 郭榮鏗首被逐 梁大叫「我係中國人」 象哥調停
開live被問選特首 薯片叔：N，O，NO
拉鏈修補被𠝹橫額 藝術家：有不滿拉吓就算
工聯會貼標語 歡迎警員借廁所
陳健波：示威者遮下係利器
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【明報專訊】（請看附圖）
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喚G20關注集會後 千人再圍警總 噴漆撬字擲蛋 警拉閘按兵不動
千人赴19領館請願 促向習施壓
「匿名者」披露600警資料 網罪科調查
兩醫院警崗撤長駐 改周邊巡邏 減與醫護摩擦 鄺俊宇斥「幼稚報復式行為」
醫護：向警崗求助曾被拒 撤走「不痛不癢」
張建宗：政府明白要謙卑學習 泛民批無官員問責
新聞處發信公營機構 「維護特首尊嚴最重要」
拒覆核「叫耶穌落嚟」 官：申請超恰當範圍
監警研首設特別委會查6．12衝突 消息：事件比佔中嚴重 前委員：法例未賦調查權
民主黨議員受害人身分投訴警方
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泛民原提廢例 張華峰突提休會 軍用碼頭撥地或自動生效
先訂後審 屆時限即生效
推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺被捕
李家超：用盡方法緝黃台仰李東昇
絕迹10年 瀕危蘇眉再現 環團水底調查 3珊瑚魚種港首見
前「豪宅大王」秦錦釗走私洗錢罪脫
公營樓瑕疵5年439宗
自幼寄人籬下被強姦 重返生母懷抱幫家計 坎坷17歲女運毒囚17年半 官：法外施仁
吊臂車花園道撞兩車撼大廈
建築署盼地盤無紙化 多用機械人
村屋免差餉地租覆核駁回
高鐵站旁用地停車休憩兩用
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拉鏈修補被𠝹橫額 藝術家：有不滿拉吓就算
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喚G20關注集會後 千人再圍警總 噴漆撬字擲蛋 警拉閘按兵不動
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陳健波：示威者遮下係利器
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