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高鐵站旁用地停車休憩兩用

【明報專訊】政府計劃以「一地多用」模式，將高鐵西九總站附近的前渡華路臨時巴士總站，發展地下停車場及地上休憩設施，提供130個泊車位予商用車輛，以及興建人造草地足球場、寵物公園等設施。

相關用地位於連翔道和佐敦道交界，早前因應高鐵西九總站工程，被用作臨時巴士總站，由於西九龍巴士總站已啟用，該幅1.7公頃用地預計今年下半年歸還地政總署。

地下停車場設130車位

運輸署及康文署近日向油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會提交文件，稱計劃在該幅用地發展地下停車場及地上公共休憩設施。據初步評估，地下停車場可提供約130個泊車位，主要用以應付附近的旅遊巴、校巴及貨車等商用車輛的泊車需求，亦會在可行情况下提供適量私家車及電單車泊車位。但文件未有提及會否在該處採用智能停車場技術。

建足球場寵物公園

至於休憩設施，文件提到康文署擬建議在該處發展11人人造草地足球場、網球場、寵物公園、社區園圃、供太極等健體活動的運動健身園、有蓋飲水機等，建築署會盡快開展可行性研究，並適時諮詢區議會意見。

文件未有提出一地多用發展時間表，但稱在發展項目前，運輸署建議以短期租約方式，把該發展用地部分面積用作臨時停車場，初步預料該臨時停車場可於明年上半年啟用。

相關字詞﹕寵物公園 智能停車場 西九龍巴士總站 高鐵西九總站 渡華路臨時巴士站 一地多用

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