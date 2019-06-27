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建築署盼地盤無紙化 多用機械人

【明報專訊】為提升創新能力及管理效率，政府今年4月革新採購政策，更着重技術含量，同時設立「智慧政府創新實驗室」，配對政府需要及業界的創新科技應用方案。創新實驗室昨日於數碼港舉辦首場以「智慧城巿基礎設施」為主題的技術論壇，建築署於活動上向科技業界表達該部門期望應用的科技，如利用數碼個人身分（eID）確認建築圖紙、以應用程式協助地盤工作、在建築上使用更多機械人技術等。

40政府部門出席 助了解科技趨勢

創新及科技局發言人表示，建築署過去曾在啟德垃圾收集站項目應用建築信息模擬技術，並積極在工作流程中加入智慧元素和應用創新科技。建築署代表期望可做到「無紙化」，如數碼化建築圖紙、利用更多大數據分析做樓宇管理、樹木檢測，並引入更多方便在地盤工作的技術，如無人機、應用程式、物聯網技術等。

論壇邀請了14間網絡技術和生物辨識科技公司參與展覽，並分享其解決方案和產品，另亦有多間數碼港及科學園的中小企參加活動。創科局發言人表示，活動有近40個政府部門的代表出席，可助部門了解最新科技趨勢，並啟發他們在工作上應用更多創新科技，提升政府服務及工作效率。

創新實驗室暫定每季舉行一次技術論壇，下一場論壇將以「智能運輸系統及交通管理」為主題，於9月25日在香港科學園內舉行。

明報記者

相關字詞﹕智慧政府創新實驗室 政府資訊科技總監辦公室 數碼個人身分 無紙化 創科線 創科線

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