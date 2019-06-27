建築署盼地盤無紙化 多用機械人

40政府部門出席 助了解科技趨勢

創新及科技局發言人表示，建築署過去曾在啟德垃圾收集站項目應用建築信息模擬技術，並積極在工作流程中加入智慧元素和應用創新科技。建築署代表期望可做到「無紙化」，如數碼化建築圖紙、利用更多大數據分析做樓宇管理、樹木檢測，並引入更多方便在地盤工作的技術，如無人機、應用程式、物聯網技術等。

論壇邀請了14間網絡技術和生物辨識科技公司參與展覽，並分享其解決方案和產品，另亦有多間數碼港及科學園的中小企參加活動。創科局發言人表示，活動有近40個政府部門的代表出席，可助部門了解最新科技趨勢，並啟發他們在工作上應用更多創新科技，提升政府服務及工作效率。

創新實驗室暫定每季舉行一次技術論壇，下一場論壇將以「智能運輸系統及交通管理」為主題，於9月25日在香港科學園內舉行。

明報記者