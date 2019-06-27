自幼寄人籬下被強姦 重返生母懷抱幫家計 坎坷17歲女運毒囚17年半 官：法外施仁

控罪指首被告許菁怡於2017年6月10日至7月4日，與次被告陳順業（26歲）及一名稱「Daniel」的男子等，一同串謀販毒，其中一次包括內含16.79公斤可卡因。

量刑起點30年監禁

首被告的代表大律師求情稱，首被告自幼父母離異，父親再婚後她與繼母的子女無法相處，被生父視如「人球」般寄居在不同親戚家中；她年僅10歲時遭表親強姦，造成心理創傷，其後再遭姑丈偷拍，卻遭生父要求她向姑丈道歉；最終她搬回與生母同住。為幫補生母的家計，她才答應為新相識的朋友販毒。辯方懇請法庭考慮首被告年輕、沒有案底、及早認罪並協助警方逮捕其他涉案人，予以減刑。

官：不願太嚴免被告失希望

法官判刑稱，據上訴庭指引，販運15公斤以上可卡因須以30年監禁為起點，但法官不願對首被告過於嚴厲，以至令她對人生失去希望，給予「法外施仁」的減刑折扣。至於次被告，法官指他利用未成年人參與犯罪活動，為加刑因素，判監22年。

深圳收藏毒篋 觀塘一酒店交收

案情指出，2017年7月4日，首被告由他人載到深圳灣口岸，入境時被海關截查行李箱，搜出20包可卡因。首被告警誡下稱，她每次運毒都會到深圳某茶餐廳接收一個行李箱，過境後被接載到觀塘某酒店，與另一名中年男子交收；完成後Daniel負責給她報酬。次被告則負責安排首被告與集團各人接應。

【案件編號：HCCC357/18】