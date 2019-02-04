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公營樓瑕疵5年439宗

【明報專訊】近年多個新落成的公屋、綠置居及居屋屋苑單位，被指用料及施工質素差劣。運輸及房屋局長陳帆昨日書面回覆立法會表示，過去5年，房委會共接獲439宗公營房屋單位發現瑕疵的個案，主要包括滲漏、水掣滲水、瓷磚損毁、批盪裂痕等，但房委會沒發現有單位設施不符合標準的情况。有房委會委員質疑數字不反映事實全部，要求檢討收樓流程。

陳帆：沒發現設施不符標準

根據房委會資料，自2014年起至今年5月，房委會共落成77,215個公營房屋單位，當中房委會接獲共439宗單位發現瑕疵個案，公屋佔約300宗、居屋約110宗及綠置居約30宗。

陳帆表示，房委會年度目標是每個單位的瑕疵數目不超過0.7處，過去數年均達標。房委會在工程完成之前，會就每個單位詳細檢查及驗收，以確保符合合約的要求。若發現任何不符合要求之處，會要求承建商跟進，並重新驗收。按現行機制，若住戶或業主在接收單位起計7日內，以及在開始裝修工程前，若發現室內設備損壞，可提交《損壞情况報告表》，若損壞屬承建商欠妥之處，承建商會修繕；至於資助出售單位，房委會亦會為單位提供1年保養期及10年樓宇結構安全保證。

房委委員促檢討驗收流程

房委會委員柯創盛表示，對房委會的數字存疑，質疑不反映事實全部，「舉例最近入伙的居屋項目彩興苑，以及之前的綠置居項目景泰苑等，手工非常差劣，不少住戶亦有投訴」。他建議房委會檢討及提高整個樓宇驗收的流程，以加強監管單位質素。

相關字詞﹕質素參差 公營房屋 房委會

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