前「豪宅大王」秦錦釗走私洗錢罪脫

官拒控方專家證供 疑證人非自願

就秦錦釗和另外兩人被控的串謀洗黑錢罪，法官譚思樂在判辭指出，本案沒足夠證據顯示，控方傳召的法政會計專家為一名金屬貿易範疇專家，故不接納該專家就中國內地稅務、出入口程序和實務等事宜提出的意見證供。

譚官又說，秦錦釗呈上的買賣合約、出口報關單等文件，或顯示涉案的資金絕大部分與金屬買賣有關，加上法庭未能毫無合理疑點地肯定洗黑錢有發生，故裁定各人罪名不成立。

至於秦錦釗和另外4人被控的走私罪，譚官指出，案件在內地取證時，部分證人的內地證言稱「香港海關叫我寫的，照他們的意思寫下去的」、「簽名好像是我簽的，但是這些字不是我寫的」等，令他懷疑相關證人是否自願作相關聲明。

譚官稱，本案角色最重的秦錦釗因有紅色國際通緝令，未能入境內地參與取證，亦沒辦法聘請律師前往內地，認為情况對是次審訊的公義構成影響。控方其後就串謀走私控罪不提證據起訴，譚官亦裁定罪名不成立。

【案件編號：DCCC919/15】