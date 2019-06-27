李家超：用盡方法緝黃台仰李東昇

相關口頭質詢由實政圓桌田北辰提出。李家超回應稱，該兩名疑犯因「旺角暴動」被控以包括暴動、襲警在內的嚴重罪行，原定2017年出席審前覆核，但棄保潛逃，法庭已發出通緝令，警方一直跟進，包括通過國際刑警向其他國家的執法機關查詢，在得悉德國為二人提供庇護的報道後，再次透過國際刑警機制請德國警方提供資料。

李家超重申，對德國沒對事實作基本評估和核實，特區政府表示失望，特首在5月已會見德國駐港署理總領事表示強烈反對和深切遺憾，指做法使香港法治和司法獨立聲譽受到不合理傷害。民建聯主席李慧琼問及政府有否向德國提出撤銷兩人庇護，李稱特首在會見德國駐港署理總領事時已清楚表示立場。

無回應會否撤回修例

多名民主派議員昨在立法會會議提出規程問題，要求李家超明確撤回修訂《逃犯條例》。李家超和政務司長張建宗離開會議廳後被泛民議員包圍，不斷問他「撤回定押後（修訂逃犯條例）？」田北辰在會議廳外批評律政司「請咁多人」，研究兩個月仍未搞清楚能否向德國提出移交要求，重提其「港人港審」方案遭律政司拒絕，「幾日內就話唔得」。