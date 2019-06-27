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推跌六旬漢奪命 青年涉謀殺被捕

【明報專訊】民陣6月16日發起反《逃犯條例》修訂遊行，當晚10時許，一名剛到太古廣場悼念墮樓死亡示威者的六旬漢，與一名剛遊行完的青年在中環天星碼頭因排隊問題爭執，老翁被推跌，頭撼地受傷，昏迷兩天後不治。警方昨以涉嫌謀殺拘捕青年。

事主頭撼地 兩日後不治

港島總區重案組總督察冼國明稱，案中63歲周姓死者於16日晚上10時許，被發現倒臥中環天星碼頭對出，送往瑪麗醫院治理，兩日後不治。驗屍報告顯示，其後腦位置有一道13厘米裂痕。

警方經調查後，發現事主當晚曾與另一名男子因排隊上船問題爭執，其後被人推跌，後腦位置着地，大量出血。警方昨日在屯門拘捕26歲梁姓男子，他涉嫌謀殺，初步有人承認與案有關。冼國明稱，案中兩人互不相識，相信有人徒手將事主推倒，不涉任何武器。

兩人反修例活動離場 搭船爭執

據了解，任職園藝師的周案發前曾到太古廣場悼念前一晚在該商場墮斃的男子，而26歲任職售貨員的梁姓青年則剛參與民陣遊行，二人當時正排隊準備乘小輪過海。警方昨檢走梁穿過的衣物及手機等作證物。

死者女兒及女婿上周三（19日）曾在facebook發帖文，希望尋找事件目擊者。帖文指事主於16日晚上約9時至10時被發現在中環7號碼頭對開地上跌倒，於18日因頭部重創過身，「家人希望了解當時情况，或有沒有留下什麼說話」。

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