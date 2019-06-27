泛民原提廢例 張華峰突提休會 軍用碼頭撥地或自動生效

倡休會論復和 張否認與政府夾計

多名民主派議員昨質疑張華峰突然提出休會，是希望阻止討論廢除附屬法例的決議案；張就此否認，同時否認曾與政府、建制派或梁君彥事先溝通，「無人叫得郁我做事」，事前只曾向黨主席盧偉國透露動議，「沒有陰謀或陽謀」。

撥地附屬法例以「先訂立、後審議」（negative vetting）形式立法，若本周立法會會議未能討論廢例決議案，法例將原封不動自動生效。新民黨主席葉劉淑儀支持休會，稱希望外界勿過分猜測背後用意；民建聯張國鈞稱事前不知道張華峰會提出休會，否認是建制派集體行動。

張華峰昨午在會上動議休會時說，特首林鄭月娥就政府處理修訂《逃犯條例》工作不足致歉後，社會對峙情况仍然嚴重，希望透過休會辯論「集思廣益」，為社會恢復穩定平和提出措施。

梁君彥稱迫切批准 今日表決

梁君彥暫停會議一小時作考慮後批准休會動議，解釋動議內容明顯備受公眾關注，不同資料均顯示未來數天會有大型集會示威，而昨日會議是7月1日遊行前最後一次，故信納休會動議對公眾有迫切重要性，他的決定無不正當動機。

多名民主派建議張華峰在處理廢例決議案後才動議休會，但張拒絕，稱其動議具迫切性，希望盡快討論。議會陣線朱凱廸批評梁君彥和張華峰令廢例決議案無法討論和表決，無助緩和社會氣氛，更是「火上加油」；民主黨許智峯批評張與建制派「扯貓尾」，公民黨郭榮鏗則反問梁君彥是否每年七一前都會批准休會辯論。

張建宗備長講稿 莫乃光質疑早悉

專業議政莫乃光質疑，由張華峰突然提出休會動議，到政務司長張建宗在立法會會議上回應動議，中間只有個多小時，但張建宗卻能讀出一篇10分鐘的講稿，質疑張華峰事前曾與政府溝通。

張建宗昨在張華峰提出休會前見傳媒，稱軍用碼頭議題有其歷史背景，中英兩國政府在回歸前已為香港未來軍事用途土地交換「照會」，有關照會1994年已生效，相關碼頭是特區政府需為解放軍建設的5項軍事項目之一，亦是照會下現時唯一未做到的項目。他強調項目合法和合乎程序公義，跟足步驟，「是在陽光下做事」。