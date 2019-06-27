監警研首設特別委會查6．12衝突 消息：事件比佔中嚴重 前委員：法例未賦調查權

明報記者

保安局長李家超昨說，現時警察投訴課及監警會調查制度行之有效，且監警會過去亦成立過委員會處理特別個案。他說除處理個別投訴，監警會亦可找出警隊程序或做法不足，《監警會條例》賦予相關職能，過往爭議案件如佔中，監警會亦有跟進。

投訴逾90 多數委員同意設

監警會副主席謝偉銓接受查詢表示，監警會可考慮成立「特別委員會」，檢視警方處理大型公眾活動的指引及條例，並提出建議。

有不願具名的監警會委員透露，大多數委員均同意設立特別委員會，檢視6．12衝突。該委員稱，6．12警民衝突「比佔中更嚴重」，累計投訴已超過90宗，故今次「特事特辦」，組成一個新的委員會，料由主席梁定邦擔任委員會主席。

將檢視背景脈絡 包括兩次大遊行

該委員說，監警會將盡快召開大會討論特別委員會如何組成、檢視範圍、如何收集資料等，特別委員會將檢視事件背景脈絡，包括前後兩次大遊行，以更全面檢視投訴個案。

時任副總理李克強2011年訪港時衍生投訴，監警會擴大了嚴重投訴個案委員會檢視事件，先後發表中期及最終特別報告，最終監警會和投訴警察課意見分歧，須向特首報告。消息人士估計，今次的特別委員會實際職權需徵詢法律意見，但最終「話事權」仍在特首。

前委員：監警針對警方 獨立調查較全面

根據《監警會條例》第8條1（c），監警會職權包括在警隊採納的常規或程序中，找出已經或可能引致須匯報投訴的缺失或不足，向警務處長或特首建議。監警會前委員鄭承隆稱，監警會可主動研究警方行動部署及警例，給予意見，但無主動調查事件的權力。他亦說，即使監警會可主動跟進某些事件，範圍均針對警方，反而政府成立獨立調查委員會，可全面還原政府、行政會議、立法會在事件中的角色和責任。

另一前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，條例第8條1（c）無清晰訂明監警會實際職權範圍，認為監警會引用條例啟動機制前，要先看警方是否願配合，政府又會否放寬監警會擁有調查及傳召證人的職權。他補充，監警會的特別委員會「不會完全取代到獨立調查委員會」，超越警方的問題無法處理，但形容「好過唔做」。

民權觀察稱，監警會無調查權，對警員的調查和蒐證依靠投訴警察課，形容處理方式無公信力。組織引述2017/18年度監警會年報，約四成調查歸為無法證實或無法完全證實，顯示監警制度存極大缺陷，由監警調查事件或現「和稀泥」結果。

（反修例風暴）