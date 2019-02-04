「匿名者」披露600警資料 網罪科調查

威脅倘「繼續犯罪」 公開整份名單

「匿名者」在網頁上指出，多年來一直注視香港警隊，看到警方打壓異見、暴力犯罪及侵犯人權，而近日警方使用槍械和「生化武器」，已違反《海牙公約》和《日內瓦公約》。「匿名者」稱，為了香港市民和人類的利益，以及其享受，將部分警務人員的個人資料公開，更警告若警方「繼續犯罪」，將公開全部警方成員的資料。

包括姓名手機住址 私隱署關注

該網頁載有逾600名警務人員的中英文姓名、手機號碼及住址。至昨晚約10時半，該網頁已無法進入。

警方昨傍晚在facebook專頁上載短片，並在晚上發稿回應事件，表示昨早已發現有網站發放涉嫌從不法途徑獲得的警務人員個人資料，網罪科正跟進調查。

警方指出，若有人以不法手段獲得個人資料，或在未經資料使用者同意下披露任何個人資料，已經可能干犯刑事罪行，並強烈譴責這類行為。

個人資料私隱專員公署回覆稱關注事件。截至昨午5時，公署共接獲193宗有關近日警務人員及其親友被「起底」的投訴和查詢。

（反修例風暴）