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千人赴19領館請願 促向習施壓

【明報專訊】網民發起昨早到19個駐港總領事館及辦事處馬拉松式請願，希望借國際壓力推動撤回《逃犯條例》修訂，發起人之一劉頴匡指有逾1500人參加，警方估計遊行高峰時有730人。遊行隊伍兵分三路前往G20峰會內除中國以外的國家及組織的駐港機構呈上請願信，除了俄羅斯、印尼及印度，各國都有派員接信，南非駐港澳總領事說會將信交予總統。

籌670萬 擬9國12報章登廣告

另外，前日有人在連登討論區發起網上眾籌，在世界各地報章登廣告宣傳反修例，籌得逾670萬元，計劃在9個國家共12份報章刊出，包括美國《紐約時報》、《華盛頓郵報》，英國《金融時報》，日本《讀賣新聞》、《朝日新聞》、The Japan Times等。

G20峰會明天在日本大阪舉行，在港逾千示威者昨以近4小時完成到19個駐港機構請願。劉頴匡形容參與人數超預期，非常感動，希望各國可在G20峰會向國家主席習近平施壓，保護一國兩制。

遊行隊伍昨早9時45分出發，順序先到美國、歐盟及英國的駐港領事館及辦事處交請願信，內容及語言因應國家而調整，其中交予英國代表的內容有提及《中英聯合聲明》內保障港人高度自治；亦有示威者以德文、韓文等製作標語及單張，及以各國語言讀出請願信內容。有參與者認為「什麼方式都要做」，希望今次請願可吸引國際媒體報道，將香港問題帶到G20峰會。

俄兩印未收信 南非領事：會交總統

示威者抵英國駐港總領事館後，兵分三路前往其餘16個國家的駐港總領事館，除俄羅斯、印尼和印度3國，其餘駐港機構都有派員接信，但均無作回應，僅南非駐港總領事指會把信件轉交總統。示威者一度站滿花園道兩旁，美國駐港總領事館一度關上正門，約20名等候辦理美國簽證的市民受影響。示威秩序大致良好，現場沒有軍裝警員戒備。

（反修例風暴）

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