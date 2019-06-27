喚G20關注集會後 千人再圍警總 噴漆撬字擲蛋 警拉閘按兵不動

政府發言人：不能接受

政府發言人稱尊重市民和平集會的權利，對部分示威者佔據馬路及圍堵警察總部，影響警方工作，對其他市民構成不便，不能接受。

民陣集會於昨晚8時半開始，浸大政治及國際關係學系前助理教授黃偉國發言感謝網民眾籌於國際報章刊登廣告，換來掌聲，他笑言︰「我自己都是『連登仔』，但年紀大了點。」其後，5月曾到美國尋求關注的工黨李卓人及香港眾志主席羅冠聰上台呼籲市民繼續推動民間與外國交流，以便日後本地再掀議題時獲國際關注。

民陣集會擠滿愛丁堡廣場

集會者高舉以英語寫上「自由民主」的標語，高喊「Free Hong Kong」（還香港自由）、「Democracy now」（現在要民主）等口號。民陣義工以英語、普通話、日語等逾10種語言宣讀大會宣言，呼籲習近平在內的各國領袖，於明日召開的G20峰會討論香港問題，特別是香港民主制度現况。集會市民塞滿愛丁堡廣場，未能進場的市民擠到龍和道一帶，警方一度封閉東西行車線。

市民：政府「龜縮」多日增矛盾

從事設計業的袁女士帶同8個月大女兒出席集會，她說自己父母曾於1989年帶同當年7歲的她參與六四遊行，她期望日後將反修例事件告知女兒。她要求政府邀請具公信力者成立獨立調查委員會，徹查警方「誰授權開槍、誰有權下令開槍」。教師吳先生認為，政府「龜縮」多日，增加民間矛盾，並等待民意逆轉。他要求政府撤回6．12衝突「暴動」定性，以及撤銷對示威者「暴動」的控罪。

昨有人在網上呼籲示威者集會後轉到禮賓府，警方晚上在花園道至禮賓府沿路設置多個站崗點，每處10多名警員駐守，禁止示威者通過。在禮賓府正門，大批警員一字排開戒備。民陣集會10時結束後，只有十數市民嘗試遊行往禮賓府，於花園道被警員截停後和平散去。

集會傳字條 本土組織籲圍堵

民陣集會期間，有人傳字條呼籲「完左（咗）跟大隊去狗屋（警察總部）」；其後在青年新政、學生動源、香港民權抗爭等標榜「本土」的團體呼籲下，近千示威者晚上10時半到達警察總部，佔據軍器廠街，更有示威者堵塞告士打道東行線，部分車輛需繞道而行。有示威者用鐵馬封鎖報案室旁邊出入口，有人用噴漆在牆上噴粗口字，又噴污警總四周閉路電視，有人則將鑲在牆上「香港警察總部」的中英文金屬字撬走。

警方未有阻撓圍堵，僅拉上大閘，並派員在報案室駐守，有持盾牌和戴頭盔警察一度在報案室門前出現，其後折返。示威者向警總內警員高喊「黑警可恥」口號，有人向警員擲雞蛋，並用粗言穢語挑釁，同時亦有年輕人不時高呼「唔好衝」。公民黨立法會議員楊岳橋、郭家麒、譚文豪等站於警總與群眾之間，不斷勸示威者冷靜。

警察公共關係科高級警司江永祥昨晚11時在警方facebook專頁呼籲示威者保持和平，勿阻撓員工出入及阻塞緊急車輛出入口，以免影響對市民的緊急服務。

另外，民陣召集人岑子杰昨午與警方商議七一遊行安排，他說遊行會在維園草地起步，當日同時有愛國團體在維園足球場舉辦嘉年華，擔心警方未能分流兩批立場不同的參加者。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676