模仿被指造假影片 鄭達鴻短片一日萬讚

鄭達鴻呢段短片長近4分鐘，一日之間吸逾1.5萬個讚好同「心心」。佢話近期嘅遊行示威中，好多年輕人受暴力對待，但特首林鄭月娥面對民意，只係不情不願咁暫緩修例，始終唔肯講「撤回」二字，導致再有警民衝突。

鄭達鴻批評政府「麻木不仁」，迫使市民上街，形容每個父母教育子女嘅初衷，都係想子女做好人、令佢哋可以有更好嘅香港。佢話家長可能口裏話唔擔心子女，但其實心裏同行動上都好關心佢哋，無論藍絲定黃絲，或者支持定反對修例，大家都係想保護香港呢個家，佢希望家長會為自己教出有勇氣同智慧嘅子女，感到驕傲。

羅冠聰寄語毋須責備唔上街嘅父母

香港眾志常委羅冠聰前晚亦喺fb貼文，寄語大家毋須責備唔上街嘅父母，毋須認為政見相異就係陌路人。阿聰強調，示威者係出於對香港嘅愛、香港人嘅責任同自豪而走上街頭，佢哋唔會透過破壞呢啲精神去推動反修例運動，形容「抹黑和離間，只會使我們更團結」。