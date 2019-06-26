書展主題科幻 倪匡7年3登場 有文化界批宣傳名家庸俗

設麥家王家衛馮小剛講座

今年書展來到第30屆，逾680家參展商來自39個國家及地區，並設「文遊四度空間」專題展覽區，配合主題「科幻及推理文學」，介紹科幻及推理文學作家，包括杜漸、倪匡、黃易、李偉才、梁科慶、譚劍、徐坤賢、陳浩基及厲河，展出絕版作品、親筆手稿、作品構思草圖等，另有名作朗誦會、倪匡講座、麥家與王家衛講座，以及馮小剛與劉震雲講座等。

倪匡：不解書展要收費

書展曾於2013年辦「衛斯理五十周年展」，2016年以「武俠文學」作主題時，亦曾介紹倪匡，今年再邀倪匡現身，倪匡回覆本報說：「我寫了那麼多書，當然有不同類。」他稱讚「陳浩基推理作品好好，譚劍科幻書都好」，又指喜歡書展氣氛，但不明白為何書展要收入場費，「入百貨公司都不會收入場費」，笑言港人購票要25元，但旅客只需10元，屬「歧視香港人」。

去年入場達104萬人次，貿發局副總裁周啟良稱今年入場人次亦有望破百萬，今屆以「從香港閱讀世界——疑真疑幻．幻夢成真」做點題，參展商按年升1%。他留意到近來反修訂《逃犯條例》的示威者，將密切留意事態，理解青年欲表達訴求，但盼不要影響到大家。

去年主題「愛情文化」的作家惹非議，次文化堂社長彭志銘形容，今年所選作家較正路，但仍是那幾個舊名字，認為書展應推廣鮮為人知的新作家，而不是一味宣傳已具名氣的大作家。他又批評年度主題太商業化，質疑書展30年來沒重點介紹過新詩這些文學作品，「不擺脫商業思維，書展永遠庸俗，只會是散貨場，更遑論走向國際」。

另展出嶺南藝術品藏書票

除了年度主題展區，場內亦設「嶺南藝粹．南粵光影」展區展出嶺南藝術品；「方寸情懷」展區有本港及海外多國的精選藏書票、藏書票製作工具及藏書票協會特刊等；亦有「三十連綿書展情」展出歷屆書展的照片。