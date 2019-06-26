印度申引渡聆訊 文子星稱曾遭印警電擊下體

稱參與錫克教建國運動

代表文子星一方指，錫克教徒屬印度的少數派，他們期望建立獨立國家，印度政府更曾於1984年屠殺大量錫克教徒。而文子星信奉錫克教，支持提倡建立錫克教徒獨立國家的「卡利斯坦運動」（Khalistan movement），並於2013年成為提倡相關理念的政治組織「SADA」的活躍成員。

文子星一方續指，現年30歲的文子星於1997年4月來港，並於2005年成為香港永久居民，他於2013年受表親邀請前往印度支援相關政治活動，其表親後來被捕，當地警方當時三度嘗試拘捕文，惟未能成功。

文子星於2016年再返回印度，以參與政治集會，惟遭當地警方拘捕，並在警署內遭警方虐待，包括掌摑臉部、打肚、電擊下體、強行拉開腿部、施行水刑，及拖鞋打頭，文其後於當地法庭獲准保釋。辯方認為如他再被引渡回印度，或將再次因政治理念和信仰而承受不人道對待。案件今天續審。

【案件編號：KCMP139/18】