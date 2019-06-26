查手機須手令上訴 警：合理懷疑可即查 警稱被捕人私隱保障較低 官指說法危險

2014年七一遊行民陣領頭車被指行駛太慢，警方以違反「不反對通知書」等罪名拘捕岑永根及另外4名民陣成員，5人手機一度被警沒收。岑同年入稟申請司法覆核，指警方做法嚴重侵犯私隱。高等法院早前裁定部分勝訴，判辭指警方除緊急情况外，必須先獲得搜查令才可查閱被捕者的手機，但警方相關做法未有違憲。

警方：防止疑犯刪除資料

代表警方的資深大律師莫樹聯表示，警方要在合理懷疑下，才會以拘捕的罪名為基礎，即時查閱疑犯手機內容，調查與犯案有關的資料，防止疑犯在警方獲得手令之前刪除相關資料，或以手機作出進一步的犯案行為，具合理目的。

莫樹聯稱，原審裁定警方在「緊急情况」下，才可未獲手令查閱手機，惟該定義嚴謹，警方在工作時難以定斷是否達到「緊急」；法庭應訂立較寬鬆的指引，警方有合理懷疑下可查閱手機，如違反原則，被捕者可提出司法覆核，讓法庭把關，防止警方濫權。

上訴庭副庭長林文瀚詢問，如何保障被捕者的私隱。莫解釋，警方以合理懷疑拘捕被捕者，人身自由受限制，其私隱保障亦較一般人低。林文瀚認為此是危險的說法，不理解為何被捕後會私隱較少，被捕者的權利同樣受保障。

被問拒交密碼是否阻差辦公

警：未考慮此問題

林文瀚續問，若警方檢取未解鎖的手機，對方拒絕交出密碼，是否屬阻差辦公。莫回應稱，沒有考慮這方面的問題，暫沒有法例強迫他人交出密碼，也想過是否屬阻差辦公。林文瀚指出，這個問題很現實，若沒有密碼，警方就無法查閱手機，質疑屆時取得手機也沒有意義。

上訴庭副庭長麥機智提到，若在沒有手令限制調查範圍下查閱手機，或發現其他罪行的犯罪資料，警方應如何處理。莫回應稱，若非與拘捕的控罪相關，警方不會查閱該些資料，而現行科技亦可限制搜查手機資料範圍。聆訊今續。

【案件編號：CACV270/17】