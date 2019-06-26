首季巴士投訴 按年升近兩倍

九巴涉2500宗最多

稱脫班已顯著改善

九巴回覆稱，巴士服務容易受不同因素影響，包括車長人手緊張、路面及交通情况、特殊天氣等，公司已持續提升薪酬福利以吸引人才，並會密切留意乘客需求及路面情况，以重組路線及靈活調動班次。九巴稱已增加車長數目，整體上脫班問題於4月及5月已顯著改善。

根據交通投訴組資料，今年首季共接獲8485宗投訴及建議，較上季接獲7918宗增加7.2%，對比去年首季5543宗更大增53.1%；當中88%投訴涉及公共交通服務，達7502宗；其餘涉及投訴執法事宜、交通情况等。

在所有公共交通服務投訴中，以專營巴士佔最多，達3383宗，較去年首季1184宗大增1.86倍，當中有2503宗投訴涉及九巴，包括1854宗投訴服務班次、258宗投訴九巴員工的行為及工作表現、151宗投訴駕駛行為不當等。至於涉及的士的投訴亦多達2619宗，主要投訴的士司機的行為及工作表現、駕駛行為不當、濫收車資等。