中大宿舍改建 掀僭建羅生門 閱讀室住訪客 屋署信指違圖則 中大稱獲批

屋署信件：不屬執法政策範圍

因應早年學制轉為四年制，中大增加5個新書院，當中包括和聲書院。校方資料顯示，和聲書院可容納600名宿生，並服務600名非宿生的學生，至於今次涉改建的北座於2012年落成。據「CUHK Secrets」的帖文指出，和聲書院早前將LG1樓層的閱讀室「劏了做訪問學人宿舍」，專頁貼出的屋宇署信件顯示，書院LG1的閱讀室改建工程與原有用途一致，因為大樓整體容許作為宿舍、閱讀室等用途，惟分間為房間的情况與獲准圖則不符（not consistence with the approved building plans），然而該僭建（unauthorised building works）不屬現有相關執法政策下的項目，故署方現階段不進行執管行動。

中大：認可人士入則 去年8月屋署批准

不過，上述屋宇署的說法與中大的版本有出入。中大昨回覆本報稱，和聲書院LG1改建工程的建築圖則由指定認可人士提交予屋宇署，去年8月已獲屋宇署批准，工程完成後亦獲認可人士證明符合獲准圖則，並由屋宇署確認。

中大續稱，除將閱讀室的部分空間改建為4個宿位，供教研人員及研究生申請，書院在另一處增設兩個工作室，令整體活動空間較之前增加。不過，有學生批評改建後活動空間大減，普通學生亦無法進入改建後的宿舍部分（見另稿）。

建築師：是否須入則存灰色地帶

建築師關兆倫稱，改建工程是否須向屋宇署提交圖則，一般依靠認可人士的專業判斷，當中存在灰色地帶，「但不能做了（工程）先入圖則」。他稱，按原有圖則，閱讀室可容納人數較宿舍多，該處亦有大窗，料改建對走火、採光和通風影響不大。