App影相度身出紙樣 訂製衣履更快更合身

王昌凌說，從已有的尺碼中選取衣履，即使尺寸合適，形狀也不一定合身；在其團隊研發的技術下，客人使用相關應用程式拍下側面和正面照片，再輸入身高，就可造出三維人體模型，系統可將人體模型轉化為二維紙樣資料，生產商就可按紙樣為客人製造精確及獨一無二的個人化服裝及鞋履。

中大研發 料半年後應市

製造業朝智能化、個人化方向轉型，王說裁縫度身訂做的傳統方法十分費時，而「形狀驅動技術」的手機應用程式僅需半分鐘就可造出三維人體模型，以一套量身訂製的西裝為例，由落單至交貨可由兩三周減至兩三天。王說，團隊獲中大資助成立初創企業，初期主要以度身訂製的高端衣履市場為主，他們亦正與鞋廠接洽，預計半年後此技術會推出市面。

王續說，傳統製造業通常先估計需求，預先生產不同尺碼的產品備貨，往往造成庫存積壓問題，因此，他希望下一步透過其系統收集數據並建立資料庫，令生產商更易掌握顧客尺寸，準確估算不同尺寸及形狀產品的生產數目。

另外，王昌凌的團隊亦正展開熱感測試，除了人體形狀外，亦會以四維掃描器量度身體各部分的體溫；設計時可按體溫高低調節各部位物料厚度及結構，加強運動服裝及單車頭盔的散熱功能。