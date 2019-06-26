深圳：蓮塘口岸9月具備開通條件

深圳市口岸辦日前發新聞稿指出，在深圳一方的蓮塘口岸上月已完成竣工初驗及消防驗收，目前正做收尾工程和場內標識標線的安裝工作，今年9月將具備開通條件，待香港一方的香園圍口岸建成後，方可同步投入使用，新口岸有望年內開通。口岸辦又表示，深圳市初步規劃了4條接駁蓮塘口岸的巴士線，連接龍崗中心城、大劇院、梅林等地。

港香園圍口岸仍有大量工程

蔣志偉稱，上周曾到深圳參觀蓮塘口岸，工程已接近完成，但貨車電子通關系統等設施仍未安裝，擔心能否趕及在第三季具備開通條件。至於港方的香園圍口岸，蔣說港府未有安排業界參觀，但上周到深圳參觀時，見到香港一方仍有大量工程進行，不少重型機械仍在運作，進度較深圳滯後。

港貨運業上周參觀：設施不完善

蔣志偉又說，參觀期間發現蓮塘口岸內的道路及設施設計不完善，例如車輛消毒池要經彎路才能進入，大型貨車容易碰撞；他又認為口岸內空間不足，包括貨車臨時停泊的用地和後勤用地都有所欠缺，「過關時有很多意想不到的情况，例如若電腦故障，貨車要滯留，蓮塘口岸內並沒有足夠地方讓貨車暫時停放，亦沒有預留位置讓車輛與運輸公司等後勤交接，處理通關文件」。

蔣續稱，深圳有意取消皇崗、沙頭角及文錦渡三個口岸的貨運通關功能，日後貨車只能經深圳灣口岸及蓮塘口岸進出，但以現時蓮塘口岸的設計，擔心口岸重整後難以滿足貨運業界需求，他正草擬建議書提交深圳當局。

另外，本港交通諮詢委員會昨日開會，聽取了香園圍口岸啟用後的交通安排。交諮會在會後發出新聞稿稱，發展局及建築署正爭取在今年內完成香園圍口岸的建造工程，以期盡早啟用。