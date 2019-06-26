搭棚墜狗臂架 孫睹嫲遭擊斃 住宅裝修出事 工人涉誤殺被捕

事發昨午3時許，63歲張姓婦人帶着11歲孫兒，行經青衣美景商場對開行人路時，商場樓上、美景花園第7座28樓一個正在裝修的單位，一個用來支撐吊棚的狗臂架從天而降，擊中張婦頭部，張婦當場昏迷倒伏地上，頭部出血，其孫兒在旁不知所措。張婦之後由救護車送院，證實死亡。警方事後在場拍照蒐證，又量度狗臂架尺寸。警方經調查後以涉嫌誤殺拘捕31歲姓胡男工人。據悉，涉案單位剛入伙，正做翻新工程，當時工人正準備在廚房外牆搭建吊棚。

接放學同行 孫哭呼「嫲嫲、嫲嫲」

商場商戶楊小姐說，事發後看見一名婦人「趴喺度唔郁」，旁邊男童不斷哭叫「嫲嫲、嫲嫲」。她說救護員到場後，將婦人身體翻轉，看到「成泡血喺地下」，婦人則「成面血」，「啲人幫佢急救，但好似無氣息」，男童欲走到婦人身旁，但被警員阻止。

住在美景花園、在商場小食店工作的利先生說，當時見一名約小學五六年級、穿校服的男童不斷哭叫「嫲嫲」，亦不斷叫人幫忙報警。利代為報警，同時叫同事通知管理處，其後男童的父親到場，陪同男童及傷者登上救護車。利說對看到有人在眼前死去感到不安，又指該處時有高空擲物，曾有玻璃樽及紙包飲品盒墜下，未有傷人。他說同事曾向管理處反映要求安裝帳篷，但現時仍是「無遮無擋」，出入感擔心。

管理公司：住戶自行裝修 有提醒做好安全

美景花園服務處稱對意外感難過，向死者家人致以深切慰問。該處指出，涉案單位由住戶自行裝修，工程並非由屋苑物業管理公司負責。該處一直非常重視裝修工程安全，並提醒裝修業戶及其工程承辦商需確保工人做好安全措施。屋宇署指出，昨事發後隨即派員到場，發現一個單位外牆搭建了棚架，但無明顯危險，會跟進是否違反《建築物條例》。

大律師陸偉雄稱，根據《簡易程序治罪條例》，若有人自正在興建、修葺或粉飾的建築物掉下任何東西，以致對人造成危險或損傷，即屬犯罪，可處罰款5萬元及監禁1年，如涉嚴重疏忽，更可能被控誤殺。他又說，若證實事涉疏忽，死者家屬可循民事途徑向工人、工程公司甚至業主追討賠償。

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