【明報專訊】美國有俗稱白宮聯署嘅「We the People」計劃,只要30日內收集10萬聯署,就可要求華府回應。近日網上就有聯署要求美國停止干預香港,不過所用嘅英文就受到質疑,例如標題「Stop to intervene in Hong Kong」,有網民就質疑係咪意謂要放低手頭事務去干預香港咁解。截至截稿時聯署有586個簽名,距離10萬個仲有距離。